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Проходка верхней части Керакского тоннеля выполнена на 50%

Проходка верхней части Керакского тоннеля выполнена на 50%

10 марта 2022, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, БАМ, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство 
Источник: ГК 1520

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Бамстроймеханизация (входит в ГК 1520) выполнила половину проходки верхней части нового Керакского тоннеля на одном из ключевых участков Транссибирской магистрали. Его строят вместо старого тоннеля, который эксплуатировался 110 лет.

«Строительство Керакского тоннеля, самого длинного на важном участке Транссиба - Забайкальской железной дороге - снимет ограничения скорости и заметно увеличит пропускную способность на данном участке», - рассказал Алексей Крапивин, генеральный директор ГК 1520.

Проходка тоннеля идет с двух сторон одновременно. Из-за разной плотности скальных пород, работы с востока ведут буровзрывным способом, а с запада - с помощью горного экскаватора. За 7 месяцев с начала работ строители в общей сложности прошли 555 метров калотты (верхней части выработки) и 174 метра штроссы (нижней части). Объем извлеченной породы - более 75 тысяч кубометров. Для их перевозки потребовалось бы 1250 вагонов-самосвалов – это состав длиной более 21 км.

Встреча проходческих бригад на сбойке тоннеля запланирована к осени 2022 года. К этому моменту соберут и запустят 40-метровый комплекс для работ по внутренней железобетонной отделке тоннеля, построят вспомогательные сооружения и коммуникации.

Забайкальская железная дорога - важнейшая транзитная составляющая Транссибирской магистрали и одна из ключевых транспортных магистралей восточной части России. Она обеспечивает железнодорожное сообщение Российской Федерации с Китайской Народной Республикой и трансконтинентальный коридор между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и Европы.

 

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Источник: ГК 1520

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