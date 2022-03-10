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Работы по расширению дороги во Всеволожском районе Ленобласти подошли к этапу переноса инженерных сетей

Работы по расширению дороги во Всеволожском районе Ленобласти подошли к этапу переноса инженерных сетей

10 марта 2022, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: 47news.ru

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Как рассказали 47news в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти 10 марта, в рамках реконструкции Колтушского шоссе решена одна из главных задач: переустроена ветка газопровода у деревни Суоранда, пересекающая основание дороги. Работы на этом участке продолжались с прошлой осени.

На двухкилометровом участке, где идет реконструкция, насчитывается больше пяти видов инженерных сетей. Их также планируют перенести. Помимо газа здесь есть водопроводные и канализационные коммуникации, линии искусственного освещения и связи, а также крупный кабель "Ростелекома", обеспечивающий интернетом все Янино.

Напомним, расширение участка Колтушского шоссе от кольцевой дороги до Суоранды началось в конце 2020 года. По заказу "Ленавтодора" там ликвидируется "бутылочное горлышко" на границе Ленинградской области и Петербурга: из-за транспортной загруженности две полосы шоссе сильно тормозят движение транспорта, поэтому дорога расширяется до четырех полос. Для работ потребовалось выкупить землю у владельцев участков у дороги. В итоге сделки заключили с хозяевами наделов площадью около девяти гектаров.

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Источник: 47news.ru

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