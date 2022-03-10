На базе Фонда развития промышленности Мордовии создали центр развития кооперации и импортозамещения. Он займется поиском поставщиков материалов и оборудования для строительных объектов республики. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главы Мордовии.

"Министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Игорь Губайдуллин доложил о мерах по поддержке производителей, работающих на строительном рынке. На базе Фонда развития промышленности Мордовии создан Центр развития кооперации и импортозамещения. Здесь занимаются поиском поставщиков материалов и оборудования для строительных объектов республики, в том числе в рамках реализации национальных проектов; оборудования, комплектующих, запасных частей и сырья для промышленного комплекса региона в рамках импортозамещения", - говорится в сообщении.

Как отметил глава региона Артем Здунов, строительной отрасли важно ориентироваться на местных производителей, которые могут своевременно обеспечить стройматериалами и оборудованием возводимые объекты.

Республиканский Фонд микрофинансирования готов поддержать производителей оборотными средствами по льготной процентной ставке. Также региональный Минпром во II квартале текущего года планирует объявить конкурс на предоставление субсидии на компенсацию части затрат на приобретение нового оборудования. Глава Мордовии подчеркнул, что в приоритетном порядке субсидию должны получить те производители, которые помогут решить задачи, стоящие в этом году перед строительным комплексом.

По словам министра строительства и архитектуры Мордовии Алексея Гришакина, рост цен на различные стройматериалы за первый квартал составил от 5 до 25%, по ряду позиций увеличение более значительное.

Всего в Мордовии насчитывается 51 производитель, чья продукция может быть применима на строительных объектах. В Мордовии производят цемент, бетон, растворы и смеси, кирпич, теплоизоляционные и кровельные материалы, кабельно-проводниковую продукцию, светотехническую продукцию, металлоконструкции и электрооборудование.