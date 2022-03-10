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В Пензе построят автодорогу по улице Бутузова

В Пензе построят автодорогу по улице Бутузова

10 марта 2022, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В микрорайоне Арбеково города Пензы построят автомобильную дорогу по улице Бутузова, сообщает RosTender.info.

Согласно проектной документации, это будет двухполосная дорога. Ширина проезжей части составит 7 м, тротуаров – 2 м. Для обеспечения безопасности на участке поставят барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком. Строительство завершится к концу апреля 2023 года.

Управление капитального строительства выберет подрядчика по итогам тендера, заявки на участие принимают до 17 марта. На работы выделят 188 млн рублей, финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пенза на 2020 – 2026 годы.
 

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Источник: Ростендер

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