В Пензе построят автодорогу по улице Бутузова

В микрорайоне Арбеково города Пензы построят автомобильную дорогу по улице Бутузова, сообщает RosTender.info.

Согласно проектной документации, это будет двухполосная дорога. Ширина проезжей части составит 7 м, тротуаров – 2 м. Для обеспечения безопасности на участке поставят барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком. Строительство завершится к концу апреля 2023 года.

Управление капитального строительства выберет подрядчика по итогам тендера, заявки на участие принимают до 17 марта. На работы выделят 188 млн рублей, финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пенза на 2020 – 2026 годы.

