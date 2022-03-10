Фонд национального благосостояния (ФНБ) выделит РЖД 70,3 млрд руб. на строительство Северного широтного хода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Средства направят несколькими траншами с 2023 по 2027 год, пишут «Известия» со ссылкой на источник в Минэкономразвития России.

Общие инвестиции в строительство железной дороги составят 517 млрд руб. Сейчас строительство СШХ поделено на шесть участков, ФНБ выделит средства для возведения моста через рек Обь общей протяженностью 39 км, рассказал источник издания. Еще 35 млрд руб. привлечет правительство Ямала в качестве инфраструктурного кредита, 6,3 млрд руб. заложены в инвестиционную программу РЖД.

Реконструкция действующего участка СШХ — от станции Коноша в Архангельской области до Обской (ЯНАО) — будет стоить 142,3 млрд руб., средства заложены в инвестпрограмму РЖД. Стоимость еще одного участка — Салехар—Надым — составит 189,4 млрд руб. Строительство будет осуществлять ООО «СШХ» в рамках концессии.

Средства на реконструкцию 104 км Свердловской железной дороги (СвЖД) на участке от Надыма до Пангод направит «Газпром» — 40,1 млрд руб. Реконструкция последних двух участков СвЖД профинансируют из инвестиционной программы РЖД до 2028 года, добавил источник издания.

Протяженность Северного широтного хода составит 707 км. Планируется, что дорога поспособствует освоению месторождений на Ямале и свяжет его с другими регионами. Изначально предполагалось, что проект будет реализован в 2018-2023 годы, однако сроки были перенесены. В августе 2021 года правительство Ямала направило заявку на получение инфраструктурного кредита в размере 50 млрд руб. для строительства магистрали.