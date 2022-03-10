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"Россети Северный Кавказ" повысили надежность электроснабжения 7 сёл КБР

«Россети Северный Кавказ» выполнили необходимые ремонтные работы на подстанции 35 кВ «Малка» в Кабардино-Балкарии.

Специалистами филиала «Каббалкэнерго» произведен капитальный ремонт масляного выключателя - коммутационного устройства, предназначенного для включения и отключения силовых высоковольтных цепей и электрооборудования как под нагрузкой, так и без неё. Энергетики заменили дефектные узлы выключателя, а именно три высоковольтных фарфоровых ввода 35 кВ.

Подстанция «Малка» введена в эксплуатацию в 1975 году. От стабильной работы питающего центра зависит надежное электроснабжение порядка 25 тысяч жителей и 11 социально значимых учреждений семи населенных пунктов Зольского района республики.

Комплекс мероприятий реализован в рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства региона к осенне-зимнему периоду 2022/23 гг.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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