«Россети Северный Кавказ» выполнили необходимые ремонтные работы на подстанции 35 кВ «Малка» в Кабардино-Балкарии.

Специалистами филиала «Каббалкэнерго» произведен капитальный ремонт масляного выключателя - коммутационного устройства, предназначенного для включения и отключения силовых высоковольтных цепей и электрооборудования как под нагрузкой, так и без неё. Энергетики заменили дефектные узлы выключателя, а именно три высоковольтных фарфоровых ввода 35 кВ.

Подстанция «Малка» введена в эксплуатацию в 1975 году. От стабильной работы питающего центра зависит надежное электроснабжение порядка 25 тысяч жителей и 11 социально значимых учреждений семи населенных пунктов Зольского района республики.

Комплекс мероприятий реализован в рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства региона к осенне-зимнему периоду 2022/23 гг.