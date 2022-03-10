В Югре пройдет тепловизионное обследование более 250 подстанций

В 2022 году «Россети Тюмень» выполнят тепловизионное обследование 275 подстанций и более 1 тысячи км воздушных линий электропередачи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Диагностические мероприятия позволят обеспечить безаварийную работу энергообъектов и надежное электроснабжение промышленных потребителей и порядка 1,7 млн жителей региона.

В мероприятиях по тепловизионному контролю электросетевого комплекса ХМАО-Югры задействованы 16 высококвалифицированных специалистов компании. Работы пройдут во всех районах округа и продлятся до конца года. Всего в парке устройств «Россети Тюмень» 25 промышленных тепловизоров. Современные устройства позволяют получать изображение высокого качества за счет инфракрасного детектора разрешением 1280х960 пикселей и минимально различимой разностью температур до 0.03°С.

Тепловизионный контроль – наиболее точный и безопасный метод выявления нарушений работы оборудования. На линиях электропередачи таким образом контролируется состояние контактных соединений, зажимов, соединителей и других узлов. Диагностика центров питания позволяет на ранних стадиях выявлять дефекты контактных соединений и изоляции, а также определять уровень масла в маслонаполненном оборудовании и параметры работы систем охлаждения.

Помимо проведения периодической диагностики компания интегрирует в бизнес-процесс технологии, позволяющие осуществлять непрерывный мониторинг температуры электрооборудования в недоступных для обследования зонах. Как сообщалось ранее, в процессе модернизации высоковольтной подстанции в Нижневартовске элементы системы тепловизионного контроля токоведущих частей оборудования впервые будут установлены в комплектное распределительное устройство.