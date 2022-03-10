В этом году модернизируют светофоры в 11 районах Петербурга

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10 марта 2022, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Электроэнергетика Электротехника
Источник: gov.spb.ru
В рамках адресной программы в Петербурге модернизируют действующие светофоры по 22 адресам. Работы начнутся в апреле 2022 года и продлятся до октября.
«Город продолжает реализацию всех запланированных программ, в том числе, расширение и модернизацию сети светофоров. В этом году мы модернизируем 22 работающих светофорных объекта в соответствии с современными стандартами. Обновление дорожной инфраструктуры — залог безопасности наших горожан», — сказал губернатор Александр Беглов.
В Адмиралтейском, Петроградском, Петродворцовом, Кировском и Красносельском районах модернизируют по одному светофору, в Выборгском, Калининском, Центральном – по три, в Московском и Приморском - по два. В Невском районе модернизируют пять светофорных объектов.
В перечень работ входит замена светофорных колонок, монтаж кнопок вызова сигнала для пешеходов, занижение бордюрного камня для удобного проезда маломобильных горожан и детских колясок, а также замена подземного кабеля. Заказчик работ — Дирекция по организации дорожного движения Санкт‑Петербурга.
В 2022 году рамках реализации адресной программы по строительству светофорных объектов в Петербурге также будет построено 22 новых светофорных объекта. В настоящий момент завершены все основные конкурсные процедуры и заключены государственные контракты. Строительно-монтажные работы начнутся в апреле.
Фото: 78cars.ru
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