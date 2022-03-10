В этом году модернизируют светофоры в 11 районах Петербурга

В рамках адресной программы в Петербурге модернизируют действующие светофоры по 22 адресам. Работы начнутся в апреле 2022 года и продлятся до октября.

«Город продолжает реализацию всех запланированных программ, в том числе, расширение и модернизацию сети светофоров. В этом году мы модернизируем 22 работающих светофорных объекта в соответствии с современными стандартами. Обновление дорожной инфраструктуры — залог безопасности наших горожан», — сказал губернатор Александр Беглов.

В Адмиралтейском, Петроградском, Петродворцовом, Кировском и Красносельском районах модернизируют по одному светофору, в Выборгском, Калининском, Центральном – по три, в Московском и Приморском - по два. В Невском районе модернизируют пять светофорных объектов.

В перечень работ входит замена светофорных колонок, монтаж кнопок вызова сигнала для пешеходов, занижение бордюрного камня для удобного проезда маломобильных горожан и детских колясок, а также замена подземного кабеля. Заказчик работ — Дирекция по организации дорожного движения Санкт‑Петербурга.

В 2022 году рамках реализации адресной программы по строительству светофорных объектов в Петербурге также будет построено 22 новых светофорных объекта. В настоящий момент завершены все основные конкурсные процедуры и заключены государственные контракты. Строительно-монтажные работы начнутся в апреле.

Фото: 78cars.ru