Актуализирована законодательная "дорожная карта" Энерджинет

Утвержденная Правительством РФ «дорожная карта» по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет» предусматривает внесение в Правительство РФ не позднее мая 2022 года законопроекта по интеграции механизма управления спросом в оптовый рынок электроэнергии.

Актуализированная версия законодательной «дорожной карты» Энерджинет утверждена 3 марта распоряжением Правительства РФ №402-р. В числе прочего она содержит положения о продолжении работ по развитию механизма управления спросом на электрическую энергию в ЕЭС России.

«Планомерное внедрение в отрасли механизма управления спросом на электрическую энергию ведется уже более пяти лет. В 2019 году – с запуском пилотного проекта по созданию агрегаторов услуг по управлению спросом розничных потребителей – эта работа вступила в новую стадию, итогом которой станет внедрение нового экономического и технологического механизма в оптовый рынок электроэнергии и мощности. В 2022 году в рамках пилотного проекта мы продолжаем работу по обеспечению экономической эффективности механизма и повышению качества исполнения обязательств участниками, вводим инструменты контроля и ответственности за предоставление услуг, анализируем полученный за три года практический опыт, на основе которого и дорабатывается проект федерального закона, позволяющего интегрировать управление спросом во все сегменты рынка», - сообщил начальник Департамента рынка системных услуг АО «СО ЕЭС» Максим Кулешов.

Об управлении спросом розничных потребителей электроэнергии

Управление спросом (в зарубежной традиции Demand Response) подразумевает снижение энергопотребления конечным потребителем при определенных экономических сигналах рынка электроэнергии с получением выручки за осуществление такого снижения потребления. Модель агрегаторов управления спросом розничных потребителей, созданная в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы «Энерджинет», дает потребителям розничного рынка электроэнергии возможность участвовать в ценозависимом снижении потребления (оптовые потребители имеют возможность пользоваться инструментами ценозависимого потребления самостоятельно начиная с 2017 года).

Агрегаторы управления спросом – специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие ее в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации этой услуги. Благодаря агрегаторам управления спросом в краткосрочной перспективе потребители могут получать положительный экономический эффект за счет замещения неэффективной генерации ресурсами управления спросом и формирования более низких цен на электроэнергию, а в долгосрочной – за счет учета объемов управления спросом в рынке мощности.

Пилотный проект по формированию механизма управления спросом розничных потребителей стартовал в июне 2019 года согласно постановлению Правительства РФ № 287 от 20.03.2019. Цели пилотного проекта – отработка нормативных, договорных, технологических решений и формирование пула агрегаторов управления спросом розничных потребителей.