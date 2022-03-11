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11 марта 2022, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
Двенадцать километров автомобильной дороги А-376 от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре отремонтируют к середине осени 2024 года, сообщает RosTender.info.
На протяжении участка наблюдается износ защитного слоя, излишки вяжущего вещества, поперечные трещины, разрушение кромки покрытия. В рамках ремонта предусмотрено устройство новой дорожной одежды и водопропускных труб, а также замена барьерного ограждения и сигнальных столбиков.
Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе выберет подрядчика по итогам тендера. Заявки на участие принимаются до 28 марта. Контракт заключат на 1,1 млрд рублей из средств Федерального дорожного фонда. Ремонт начнется после заключения договора и завершится к концу сентября 2024 года.
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