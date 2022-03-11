 
Законотворчество (постановления)

Инвесторы смогут изменить срок исполнения СПИКа

Инвесторы смогут изменить срок исполнения СПИКа

11 марта 2022, 14:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ, СПИК, ГОСПОДДЕРЖКА
Источник: Минпромторг России

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Правительство Российской Федерации одобрило расширение возможностей инвесторов в рамках применения СПИК 1.0. В частности, механизм СПИК 1.0 предлагается возобновить, а инвесторы получат право продлить срок исполнения уже действующего СПИКа 1.0 на 2 года, то есть до максимальных 12 лет.

Изменения в федеральный закон, разработанные Минпромторгом России, направлены на обеспечение в отношении инвесторов стабильности условий ведения деятельности, а продление максимального срока по СПИКу благоприятно отразится на деятельности компаний, которые попали под ограничительные меры со стороны зарубежных партнеров.

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Источник: Минпромторг России

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