Инвесторы смогут изменить срок исполнения СПИКа

Правительство Российской Федерации одобрило расширение возможностей инвесторов в рамках применения СПИК 1.0. В частности, механизм СПИК 1.0 предлагается возобновить, а инвесторы получат право продлить срок исполнения уже действующего СПИКа 1.0 на 2 года, то есть до максимальных 12 лет.

Изменения в федеральный закон, разработанные Минпромторгом России, направлены на обеспечение в отношении инвесторов стабильности условий ведения деятельности, а продление максимального срока по СПИКу благоприятно отразится на деятельности компаний, которые попали под ограничительные меры со стороны зарубежных партнеров.