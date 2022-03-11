На Каскаде Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) с 28 февраля 2022 года ведется расширенный текущий ремонт гидроагрегата №3.

Такой ремонт проводится по плану для поддержания оборудования в нормальном работоспособном состоянии, соответствующем требованиям нормативно-технической документации.

До 20 марта персонал машинного, электротехнического, гидротехнического цехов, а также специалисты службы эксплуатации и управления технологическими процессами определят состояние основных систем и узлов гидроагрегата, выполнят регламентные работы по ремонту и техническому обслуживанию, устранят дефекты.

Гидроагрегат №3 – один из четырех гидроагрегатов Вилюйской ГЭС-I, введенный в работу в конце 1960-х годов. Это первый в этом году расширенный текущий ремонт агрегата. На очереди гидроагрегаты № 1, 4, 7, 8. С 21 марта начнётся капитальный ремонт гидроагрегата № 2, который продлится до 14 сентября. Все ремонтные работы выполняются в соответствии с планом и не требуют ограничений в электроснабжении потребителей.