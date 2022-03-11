Более 1 млрд рублей направят Республике Алтай до конца 2024 года на создание инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"В результате взаимодействия региона с Росприроднадзором и Российским экологическим оператором субъект вошел в число шести пилотных регионов страны по созданию инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами. На 2023-2024 годы за регионом уже закреплено более 1 млрд рублей на это направление", - говорится в сообщении.

По данным властей, в регионе планируется построить новый полигон в Майминском районе, его предполагаемая мощность составит порядка 100-150 тыс. тонн в год. Он решит проблему заполненного полигона в 2,6 км от райцентра, отходы на котором складировали с 2011 года.

"На новом полигоне планируется строительство современного комплекса по сортировке, обработке, утилизации и захоронению ТКО", - подчеркивается в пресс-релизе.

К 1 января 2025 года в регионе должно обрабатываться не менее 40% от общего объема отходов.