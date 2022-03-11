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Центр новой индустриализации создали в Югре для локализации производств

Центр новой индустриализации создали в Югре для локализации производств

11 марта 2022, 16:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: ЮГРА
Источник: ТАСС

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа создали центр новой индустриализации для устойчивой работы системообразующих предприятий и производств. Об этом сообщается на сайте Фонда развития Югры.

"В Югре для устойчивой работы системообразующих предприятий и локализации производств в регионе создан Центр новой индустриализации. Соответствующее распоряжение подписал заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, который возглавил работу центра", - сказано в сообщении.

По словам Алексея Забозлаева, центр станет координирующим органом по решению первоочередных задач. Его главными задачами станут создание условий для устойчивого функционирования существующих индустрий и стимулирования новой индустриализации в автономном округе, импортозамещения продукции, формирование экосистемы поддержки производственных компаний автономного округа.

Также центр будет курировать вопросы обеспечения потребностей крупнейших индустриальных заказчиков региона, оказывать содействие по внедрению индустриальными партнерами наилучших доступных технологий, отвечающих требованиям климатической повестки, повышению производительности и условий труда, цифровизации производства. Координатором работы Центра выступил Фонд развития Югры.

"В условиях внешнего санкционного давления мы должны оперативно реагировать на все изменения и принимать решения буквально с колес. Перестраивать нашу экономику, производства, исходя из первоочередных задач", - отметил директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Роман Генкель.

В состав рабочей группы центра вошли Забозлаев, Генкель, руководители отраслевых органов исполнительной власти региона в сферах промышленности, недропользования, ЖКХ, строительства, информационных технологий, дорожного хозяйства и транспорта, главы Сургута, Сургутского района, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани, руководители институтов развития, представители деловых объединений, предприятий нефтегазодобывающей сферы, энергетического комплекса, нефтепереработки и газохимии.

Первое заседание рабочей группы состоится 18 марта в Сургуте, в ходе которого пройдет обсуждение возникших сложностей в работе предприятий Югры в условиях санкций, направления промышленного развития автономного округа, в том числе импортозамещения товаров и услуг.

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Источник: ТАСС

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