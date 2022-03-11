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11 марта 2022, 17:45
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО, ТАТАРСТАН
Отрасль: Строительство
Источник: tatar-inform.ru
На строительство первого этапа второй линии Казанского метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» из бюджета Татарстана будет выделено 639,4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно документации, подрядчику предстоит провести подготовительные и земляные работы, подготовку и защиту территории, а также устройство внутренних и внешних сетей обеспечения электроэнергией, канализацией и связью. Кроме того, рабочим предстоят работы по устройству трубопроводов, туннелей и штолен.
Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан», который будет принимать заявки от подрядчиков до 17 марта текущего года. По данным государственного контракта, строительство первого этапа второй линии метро в Казани должно быть завершено не позднее 20 декабря этого года.
Фото: nabiraem.ru
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