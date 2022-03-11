Речь идет об участке км 262 - км 270 в Новоусманском районе, где капремонт ведется с августа прошлого года.

Подрядная организация завершила комплекс подготовительных работ, а также выполнила замену трех водопропускных труб. В настоящее время ведется устройство щебеночного основания под две новых полосы движения. В планах дорожников также замена еще нескольких труб, устройство верхнего слоя основания, а также нижнего и верхнего слоев покрытия, капитальный ремонт трех пересечений и девяти примыканий, укрепление обочин.

Помимо этого, установят новые дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение, линии наружного электроосвещения, устроят площадку отдыха, на проезжую часть нанесут горизонтальную разметку. Для жителей села Рогачевка и поселка Лекарственный будут устроены пешеходные дорожки, автобусные остановки, наземные пешеходные переходы с новой разметкой, светодиодными знаками и светофорами. Для повышения уровня безопасности построят две двусторонние разворотные петли.

Объект введут в эксплуатацию в ноябре следующего года. После капитального ремонта участок дороги будет соответствовать II технической категории, количество полос движения увеличится до четырех, а ширина проезжей части составит 14 метров. Для предотвращения риска лобовых столкновений встречные потоки транспорта разделят осевым барьерным ограждением. Кроме того, увеличится пропускная способность участка дороги: среднесуточная интенсивность движения здесь составляет почти 6 тыс. автомобилей, а к 2041 году она возрастет до 10 тыс.

Автодорога Р-298 Курск-Воронеж входит в европейский автомобильный маршрут Е38 Глухов — Рыльск — Курск — Воронеж-Саратов-Уральск, соединяет два промышленно развитых региона Российской Федерации — Курскую и Воронежскую области. По территории Воронежской области проходит более 253 км этой трассы. Из них с четырьмя полосами движения — 5,5 км, с тремя — 21 км.