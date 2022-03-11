Ее участок с 578 по 584 км переведут в четырехполосное исполнение в 2022 году. В ходе работ здесь установят осевое барьерное ограждение, которое поможет исключить самый опасный вид ДТП – лобовые столкновения.

Работы начались в прошлом году и выполнены на 50%. Специалисты уже заменили железобетонные водопропускные трубы на более износостойкие металлические гофрированные, устроили нижние слои дорожной одежды на новых полосах. В этом году предстоит обновить старые две полосы, а также устроить почти 1,5 км электроосвещения на 582-м км у поворота на село Пушкари. На этом же перекрестке поставят светофоры для пешеходов и водителей, устроят две новые автобусные остановки и заасфальтируют дорожки на подходах к ним.

— Расширение дороги Р-132 имеет важное значение как для местного, так и для межрегионального сообщения. С одной стороны, участок входит в состав важного экономического и туристического маршрута центральной части России, с другой – является связующим звеном между Рязанью и Михайловым. По окончании работ участок сможет пропускать до 13 тысяч автомобилей в сутки, что в два раза выше сегодняшней интенсивности движения, — подчеркнул заместитель начальника ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Сергей Сенибабнов.

Помимо этого, на двух участках федеральной трассы Р-22 «Каспий» (км 219 – км 234 и км 287 – км 294) проведут поверхностную обработку: снимут изношенный верхний слой дорожной одежды и устроят новый. Речь идет о технологии «Сларри Сил», которая позволяет восстановить эксплуатационные характеристики дороги, продлить срок службы асфальтобетонного покрытия и улучшить качество сцепления колес с проезжей частью.

В ведении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград находятся 2495 км федеральных автодорог в пяти регионах Российской Федерации. В том числе на территории Рязанской области – 237,470 км.