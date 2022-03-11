En+ Group продолжает модернизацию Братской ГЭС

Компания En+ Group (LSE: ENPL; MOEX: ENPG), ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии, осуществляет комплексную замену оборудования Братской ГЭС согласно ранее утвержденному графику. В рамках третьего этапа программы модернизации «Новая энергия» на станцию доставлено рабочее колесо для гидроагрегата №4. Крупногабаритная деталь весом 74 тонны изготовлена в России на заводе «Тяжмаш» (г. Сызрань).

Перед отправкой оборудования на станцию на заводе «Тяжмаш» состоялась приемка рабочего колеса специалистами Братской ГЭС, которые протестировали балансировку узла турбины, влияющую на уровень вибрации и срок службы оборудования, а также проверили характеристики металла и сварные швы. Результаты проведенного обследования подтвердили высокое качество изделия.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

«Мы продолжаем программу «Новая энергия» на всех гидроэлектростанциях компании. Наша основная задача сейчас – обеспечить стабильную работу предприятий и проведение модернизации в соответствии с графиком. Все наши поставщики выполняют свои контрактные обязательства в полном объеме. Пуск гидроагрегата №4 запланирован на конец 2022 года».

Мероприятия по замене рабочих колес на Братской ГЭС проходят в период с 2021 по 2026 год. Благодаря программе «Новая энергия» En+ Group уже увеличила производство чистой энергии на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада на 1,6 млрд кВт*ч в год. В дальнейшем программа даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций. Общая сумма инвестиций в проект до 2026 года составит 21 миллиард рублей.