Работники «Россети Тюмень» в 2022 году смонтируют порядка 3,5 тысяч птицезащитных устройств (ПЗУ) на высоковольтных линиях ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области. Установка данных устройств позволит не только сохранить популяции птиц, но и снизить риски технологических нарушений в сети. На эти цели энергокомпания направит более 19,5 миллионов рублей.

Энергетики установят птицезащитные устройства на 103 высоковольтных линиях, расположенных в зонах обитания и на пути миграции порядка 350 видов птиц. По статистике, 14 % коротких замыканий на воздушных линиях Тюменской области связаны с жизнедеятельностью пернатых. Принятые меры позволят энергокомпании сохранить биологическое разнообразие на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа и обеспечить надежное электроснабжение потребителей. В данных регионах проживают около 3,8 миллионов человек.

Охрана окружающей среды является основой экологической политики «Россети Тюмень». Мероприятия по защите линий электропередачи не наносят вреда жизни и здоровью пернатых, а лишь препятствуют их посадке и гнездованию на траверсах и изоляторах. За последние 5 лет работники «Россети Тюмень» установили около 16 тысяч ПЗУ на энергообъектах в Тюменском макрорегионе.