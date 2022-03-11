Славянский филиал «Россети Кубань» с 2019 года принял на баланс более 50 объектов электросетевого хозяйства в Славянском, Темрюкском и Красноармейском районах Краснодарского края. Передача объектов энергетики произошла из-за отсутствия возможности их должного технического обслуживания прежними собственниками. В числе консолидированных энергообъектов трансформаторные подстанции, линии электропередачи различного класса напряжения.

В 2022 году руководство Славянских электросетей обратилось к главам муниципальных образований, находящихся в зоне ответственности филиала, с просьбой активнее выявлять бесхозяйные энергообъекты, ставить их на учет и в дальнейшем инициировать передачу на баланс энергокомпании.

Кроме того, энергетики принимают на баланс сети садовых обществ, энергообъекты территориальных сетевых организаций (ТСО), коммерческих и некоммерческих компаний, создаваемых в садоводствах и огородничествах, а также физических лиц.

Изношенные бесхозяйные электросети являются одной из главных причин нештатных ситуаций в сетевом комплексе и снижения качества электроснабжения. Принятие на баланс бесхозяйных сетей проводится в рамках мероприятий по консолидации электросетевого имущества для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Одно из главных преимуществ консолидации объектов электросетевого хозяйства на базе крупных территориальных сетевых организаций в том, что появляется возможность установить единые тарифы на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволит не только создать условия для поступательного развития энергетического комплекса, но и сделает процедуру технологического присоединения простой и прозрачной.

Принимая в собственность объекты электросетевого хозяйства, Славянские электрические сети осуществляют ремонт и эксплуатацию данного оборудования, внедряет единую техническую политику, используя инновационные технологии, новейшие виды оборудования и программного обеспечения, что создает единую управленческую базу и повышает качество предоставляемых населению услуг.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).