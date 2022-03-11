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11 марта 2022, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
«Россети Московский регион» выдали дополнительный 1 МВт логистическому комплексу «Южные Врата» на территории городского округа Домодедово. Ранее объект был обеспечен мощностью в объеме 8,2 МВт. Выдача мощности ведется компанией «Россети Московский регион» поэтапно, по мере готовности энергопринимающих устройств заявителя.
Высокотехнологичный производственно-складской комплекс общей площадью более 640 тыс. кв. м расположен на территории 138 га в непосредственной близости от пересечения трех федеральных трасс (М4, А107 и ЦКАД) и предназначен для комфортного ведения бизнеса и возможности хранения и управления потоками товаров, что является важными составляющими для динамичного развития экономики Подмосковья.
Технологическое присоединение осуществлено от подстанции 110 кВ «Бор», на которой для электроснабжения объекта в закрытом распределительном устройстве 10 кВ выделено четыре ячейки, оснащенные вакуумными выключателями и микропроцессорными блоками релейной защиты и автоматики. Обеспечена возможность резервирования подачи электроэнергии.
Планируется, что суммарная мощность, предоставляемая компанией «Россети Московский регион», может быть увеличена по запросу заявителя до 17,2 МВт.
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