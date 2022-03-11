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11 марта 2022, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "Россети"
Такая работа позволяет снизить риск травмирования пернатых, в том числе от воздействия электрического тока, и минимизировать количество технологических нарушений, влияющих на электроснабжение потребителей.
В 2021 году в компаниях Группы «Россети» смонтировано 153 000 птицезащитных устройств (ПЗУ), а всего с 2017 года – более 695 000.
В основном применяются антиприсадочные и барьерные ПЗУ, которые размещают на опорах линий электропередачи с целью исключения приближения птиц к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
Особое внимание энергетики уделяют установке ПЗУ в местах обитания краснокнижных видов. Результаты этой работы положительно оценили экологии из WWF, которые отметили вклад Группы «Россети» в сохранение популяции дальневосточного аиста.
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