Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов потребовал от металлургов и посредников снизить цены на горячекатаный прокат, арматуру и другую металлопродукцию. Те посредники, которые откажутся, могут уйти с рынка, предупредил он.

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в четверг, 10 марта, провел совещание с представителями металлургической отрасли, на котором потребовал снизить цены на продукцию. Видеозапись совещания есть у РБК.

Представитель Минпромторга подтвердил РБК факт совещания и что там обсуждалось снижение цен на металлопродукцию.

Как металлурги должны снизить цены

«Товарищи производители! Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Цены должны быть опущены. Для этого вы предоставляете нам себестоимость своего производства», — сказал замминистра. Так, по его словам, стоимость горячекатаного проката на рынке сейчас составляет 72 тыс. руб. за тонну при себестоимости около 45 тыс. руб. По такой цене продавать его «невозможно», уверен он.

«Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить, — 20%, может быть, 25%. Цены должны быть пересчитаны у всех», — заявил Евтухов. То же самое касается арматуры, холоднокатаного листа и другой металлопродукции. «В прошлом году вы заработали кучу денег. Теперь нужно поработать на страну», — сказал он. «Придется поработать на низкой рентабельности, может, дивидендов в следующем году не выплатите, но это уже не мой вопрос, — говорит замглавы Минпромторга. — Может придется отложить программу модернизации. Хотя деньги, [заработанные] в прошлом году, позволяют нам надеется на то, что у вас нет таких проблем, чтобы что-то там притормаживать. Во всяком случае у большинства компаний».

Евтухов дал компаниям время до понедельника, 14 марта, чтобы представить Минпромторгу структуру их ценообразования. По его словам, работа по такой схеме будет осуществляется «в ближайшие полгода уже точно».

Цены должны быть снижены «значительно», подчеркнул замминистра, пообещав «последствия» для тех, кто этого не сделает. Причем это касается не только производителей металлопродукции, но и всей цепочки посредников, включая трейдеров. «Кто [из посредников] не хочет — тех с рынка нафиг», — сказал замминистра. «Все контракты нужно перезаключить по тем ценам, которые мы с вами согласуем. Не будут работать [со сниженными ценами], пусть разоряются, покупайте, поглощайте [их] — это уже ваши вопросы. Если они вас не услышат, значит, с ними контракты не заключайте», — добавил он.

Евтухов сказал, что с акционерами металлургических компаний лично будет встречаться глава ведомства Денис Мантуров, который объяснит им «более подробно», какие последствия будут ожидать тех, кто не снизит цены. А посреднические организации он предупредил, что если ведомство выяснит, что они придумывают схемы и перепродают продукцию дальше дороже, то по ним «будет работать прокуратура и УБЭП во всех регионах».

«Металлургическая продукция в стране должна быть по низким ценам. Никакие внешние рынки никого сегодня уже не волнуют и не интересуют. На внешний рынок продавайте по чем угодно», — отметил Евтухов.

«На сегодняшний день, если мы не договоримся [о снижении цен], подготовлена поправка, по которой правительству будет дано право устанавливать цены на металлопродукцию и строительные материалы, — рассказал замминистра. — Тогда мы уже на правительственном уровне предпишем цены, вы будете по этим ценам торговать».

«Если мы увидим, что на внутреннем рынке не хватает товара, то, конечно, мы будем устанавливать ограничения по экспорту. Указ президента нам это позволяет. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Мы производим достаточно количество продукции», — добавил он. Если же компании будут снижать производство и создадут дефицит, то Минпромторг по каждой из них будет принимать меры.

Глава ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие металлургические компании России) Алексей Сентюрин заявил на этом совещании у Евтухова, что довел до акционеров компаний, входящих в ассоциацию, «все три пункта»: ограничить рентабельность металлургических компаний, заключить «вертикальные соглашения» с дилерами по максимальной наценке и обеспечить объем поставок металлопродукции на внутренний рынок. «От некоторых компаний уже получена обратная связь. Возражений по этим всем пунктам нет, в том числе, по установлению максимальной рентабельности по 25%», — отметил он. РБК направил запрос Сентюрину.

«Если чужие не добьют, то свои задавят», — сказал РБК источник среди производителей металлопродукции, имея в виду западные санкции, которые были введены в конце февраля, в том числе, против владельцев российских металлургических компаний. «К сожалению, можно констатировать возврат к плановой экономике со всеми ее разрушительными последствиями. Повышать эффективность будет невыгодно, ведь у кого больше себестоимость, тот и цену получит более высокую», — пояснил он. По его словам, это противоречит всем рыночным механизмам и приведет к упадку эффективности производителей.

РБК направил запрос представителю крупнейшего в России производителя горячекатаного проката ММК, подконтрольного Виктору Рашникову, а также другим крупным компаниям — «Северстали» Алексея Мордашова и НЛМК Владимира Лисина. Представитель «Металлоинвеста» (его крупнейший акционер — Алишер Усманов) отказался комментировать совещание у Евтухова. Представитель Evraz (производитель арматуры, среди его совладельцев Роман Абрамович) также воздержался от комментариев.

Автор: Тимофей Дзядко

Источник: РБК