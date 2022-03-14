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14 марта 2022, 09:36
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Урал
11 марта состоялась встреча Главы Екатеринбурга Алексея Орлова, генерального директора компании «Россети Урал» Владимира Болотина и директора компании «Россети Урал»-«Екатеринбург» Юрия Лебедева. В ходе встречи обсуждались реализованные и текущие проекты, а также перспективные планы развития электросетевого комплекса столицы Урала.
Во время визита в электросетевую компанию Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ознакомился с работой оперативно-технологического управления электросетевой инфраструктуры «Россети Урал»-«Екатеринбург». В 2020 году екатеринбургская энергокомпания выступила стартовой площадкой для реализации пилотного проекта по интеграции используемых в диспетчерских программных комплексах цифровых моделей. Уральские энергетики первые в России перешли на автоматизированный обмен данными с Филиалом АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ с применением Общей информационной модели (Common Information Model – CIM). Проект позволил оптимизировать процесс, снизить влияние человеческого фактора, повысить качество и актуальность передаваемой информации.
Также Глава Екатеринбурга посетил Центр обслуживания клиентов. Директор екатеринбургского подразделения «Россети Урал» Юрий Лебедев отметил, что для компании важно быть в постоянном диалоге с клиентами, быть в курсе их потребностей и максимально оперативно решать все возникающие вопросы. В 2021 году в «Россети Урал» - «Екатеринбург» поступило более 110 тысяч обращений от жителей столицы Урала. Ежедневно обрабатывается около 400 запросов. Чаще всего клиенты обращаются за консультациями по вопросам технологического присоединения, учета электроэнергии, для получения готовой документации и разъяснительной информации по индивидуальным случаям. Сотрудники управления по взаимодействию с клиентами стремятся, чтобы уральцы получали качественный сервис и индивидуальный подход к решению своих вопросов.
На встрече были рассмотрены итоги реализации проекта по наружному освещению отдаленных районов города. В 2021 году, в рамках муниципального контракта с МБУ «Горсвет», энергетики ввели в эксплуатацию 669 светильников, установленных на существующих линиях электропередачи в поселках Мичуринский, Сысерть, Сулимовский торфяник, Широкая речка и Шабровский. В «Россети Урал»-«Екатеринбург» подчеркнули, что проект нацелен на создание комфортной и безопасной среды, а также имеет все перспективы для дальнейшего развития.
Подводя итоги встречи, Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что освещенные вопросы взаимодействия носят социально-значимый характер и благодаря совместному диалогу Администрации города и энергокомпании могут быть приняты верные решения по улучшению качества жизни екатеринбуржцев.
«Администрация города активно взаимодействует с Екатеринбургской электросетевой компанией. Успешно реализованные проекты должны получать своё продолжение, поскольку их ключевой целью является развитие инфраструктуры всей уральской столицы. Уверен, мы может сделать очередной шаг вперёд для повышения комфорта проживания наших граждан, в том числе в удалённых территориях», – добавил Алексей Орлов.
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