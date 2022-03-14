11 марта состоялась встреча Главы Екатеринбурга Алексея Орлова, генерального директора компании «Россети Урал» Владимира Болотина и директора компании «Россети Урал»-«Екатеринбург» Юрия Лебедева. В ходе встречи обсуждались реализованные и текущие проекты, а также перспективные планы развития электросетевого комплекса столицы Урала.

Во время визита в электросетевую компанию Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ознакомился с работой оперативно-технологического управления электросетевой инфраструктуры «Россети Урал»-«Екатеринбург». В 2020 году екатеринбургская энергокомпания выступила стартовой площадкой для реализации пилотного проекта по интеграции используемых в диспетчерских программных комплексах цифровых моделей. Уральские энергетики первые в России перешли на автоматизированный обмен данными с Филиалом АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ с применением Общей информационной модели (Common Information Model – CIM). Проект позволил оптимизировать процесс, снизить влияние человеческого фактора, повысить качество и актуальность передаваемой информации.

Также Глава Екатеринбурга посетил Центр обслуживания клиентов. Директор екатеринбургского подразделения «Россети Урал» Юрий Лебедев отметил, что для компании важно быть в постоянном диалоге с клиентами, быть в курсе их потребностей и максимально оперативно решать все возникающие вопросы. В 2021 году в «Россети Урал» - «Екатеринбург» поступило более 110 тысяч обращений от жителей столицы Урала. Ежедневно обрабатывается около 400 запросов. Чаще всего клиенты обращаются за консультациями по вопросам технологического присоединения, учета электроэнергии, для получения готовой документации и разъяснительной информации по индивидуальным случаям. Сотрудники управления по взаимодействию с клиентами стремятся, чтобы уральцы получали качественный сервис и индивидуальный подход к решению своих вопросов.

На встрече были рассмотрены итоги реализации проекта по наружному освещению отдаленных районов города. В 2021 году, в рамках муниципального контракта с МБУ «Горсвет», энергетики ввели в эксплуатацию 669 светильников, установленных на существующих линиях электропередачи в поселках Мичуринский, Сысерть, Сулимовский торфяник, Широкая речка и Шабровский. В «Россети Урал»-«Екатеринбург» подчеркнули, что проект нацелен на создание комфортной и безопасной среды, а также имеет все перспективы для дальнейшего развития.

Подводя итоги встречи, Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что освещенные вопросы взаимодействия носят социально-значимый характер и благодаря совместному диалогу Администрации города и энергокомпании могут быть приняты верные решения по улучшению качества жизни екатеринбуржцев.