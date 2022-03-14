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Компания OFS представила оптическое волокно TrueLase™ Yb 20/400-3kW

Компания OFS представила оптическое волокно TrueLase™ Yb 20/400-3kW

14 марта 2022, 08:59
Рубрика: Инновации
Метки: OFS, ОПТОВОЛОКНО
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Ведущий разработчик, производитель и поставщик инновационных волоконно-оптических продуктов, компания OFS, предлагает новое оптическое волокно под маркой TrueLase Yb 20/400-3kW, специально разработанное для мощности до 3 кВТ.

Компания разработала новое оптическое волокно, легированное иттербием (двойное покрытие) типа Yb 20/400-3kW для удовлетворения растущего спроса в промышленных областях применения на экономически эффективные волоконные лазеры с более высокой мощностью излучения – до нескольких киловатт. Волокно было протестировано на мощности более чем 3 кВт в волоконном лазере с прямой накачкой, поддерживающим стабильную работу без снижения мощности в течение сотен часов. Использование оптического волокна с двойной оболочкой типа Yb 20/400-3kW обеспечивает производителям волоконных лазеров возможность создания своих собственных волоконных лазеров благодаря его совместимости с повсеместно доступными волокнами и компонентами.

Разработанные компанией OFS процессы крупносерийного производства обеспечивают стабильность качества продукции от партии к партии и более низкую стоимость волокна для заказчика. Во всех оптических волокнах серии TrueLase используется новейшее полимерное покрытие TrueClad™ с низким коэффициентом преломления, специально разработанное для обеспечения надёжности и сохранения высоких эксплуатационных характеристик в самых сложных условиях окружающей среды.

Г-н Фил Фамиллетти (Phil Familletti), менеджер по продукту в компании OFS, подчеркнул, что это новое волокно создано в целях оптимальной совместимости с экономичными лазерными диодами и максимального повышения эффективности преобразования оптической накачки. Нулевые потери при уровнях мощности в несколько киловатт и качество покрытия гарантируют надёжную длительную эксплуатацию, необходимую в промышленном производстве.

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Источник: RusCable.Ru

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