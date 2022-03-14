В марте 2022 года была успешно завершена процедура аттестации в ПАО «Россети» ограничителей перенапряжений нелинейных на классы напряжений 6-220 кВ производства ведущего российского предприятия АО «Энергия-21», входящего в ПО «ФОРЭНЕРГО».

В ходе длительной научной, инженерно-исследовательской и практической работы были разработаны и успешно освоены ограничители перенапряжений, соответствующие требованиям современной нормативной базы, с применением новейших технологий в области оборудования высоких напряжений. Отдельное внимание было уделено варисторам как основному компоненту ограничителей. Варисторы, применяемые в ограничителях АО «Энергия-21», сохраняют стабильность электрических характеристик как при длительной работе под напряжением, так и в условиях многократно повторяющихся грозовых и коммутационных перенапряжений.

Конструкция ограничителей выполнена по новой технологии, которая позволяет увеличить мощность рассеивания тепла и снизить вероятность потери тепловой стабильности. Использование методов компьютерного моделирования происходящих в ограничителях электрических процессов, механических и тепловых воздействий позволили разработать оптимальную с точки зрения качества и экономики конструкцию корпуса. При проектировании изоляционных тел был учтен и применен на практике многолетний опыт АО «Энергия-21» в области производства полимерной изоляции.

Успешная аттестация является заслуженным итогом многолетней работы и высокой оценкой качества производимых ограничителей. Коллектив АО «Энергия-21» стремится к тому, чтобы продукция предприятия и дальше вносила свой вклад в надежность энергетической отрасли страны.

Все аттестованные изделия рекомендованы для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».