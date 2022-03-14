Мэрия Воронежа опубликовала тендер на поиск подрядчика для строительства школы на 1 500 мест на улице Домостроителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Вадим Кстенин. Максимальная цена контракта составляет около 1,5 млрд руб.

«Финансирование, как и во всех наших проектах, идет из бюджетов всех уровней. Применяем новый подход к созданию школ — будем искать исполнителя и на проектные, и на строительные работы одновременно»,— рассказал господин Кстенин.

Как планируется, общая площадь здания высотой от двух до пяти должна превысить 26 тыс. кв. Оно сможет вместить 60 классов, зрительный зал на 550-600 мест и центр дополнительного образования. «Школу планируем односменной, с возможностью организации групп продленного дня»,— добавил мэр.