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14 марта 2022, 18:00
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: Коммерсантъ
Мэрия Воронежа опубликовала тендер на поиск подрядчика для строительства школы на 1 500 мест на улице Домостроителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Вадим Кстенин. Максимальная цена контракта составляет около 1,5 млрд руб.
«Финансирование, как и во всех наших проектах, идет из бюджетов всех уровней. Применяем новый подход к созданию школ — будем искать исполнителя и на проектные, и на строительные работы одновременно»,— рассказал господин Кстенин.
Как планируется, общая площадь здания высотой от двух до пяти должна превысить 26 тыс. кв. Оно сможет вместить 60 классов, зрительный зал на 550-600 мест и центр дополнительного образования. «Школу планируем односменной, с возможностью организации групп продленного дня»,— добавил мэр.
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