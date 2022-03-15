Для освоения месторождения Павловское построят морской порт

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию после проведения инженерных изысканий для строительства портового комплекса горно-обогатительного комбината на базе месторождения свинцово-цинковых руд Павловское в Архангельской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектируемый портовый комплекс предназначен для обеспечения строительства и эксплуатации Павловского месторождения свинцово-цинковых руд. Площадка строительства расположена на острове Южный архипелага Новая Земля, на побережье губы Безымянная.

Согласно проектной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, территорию портового комплекса предусмотрено разделить на морскую составляющую – акваторию, гидротехнические сооружения и комплекс объектов береговой инфраструктуры. Расчетный грузооборот – 0,357 млн тонн в год.

В ходе работ планируется строительство площадки портовой зоны, включая причал № 1 (универсальный) и причал № 2 (вспомогательный), оградительный мол, складскую территорию и операционную акваторию, насосную станцию. Здесь также разместят площадки административно-хозяйственной и промышленно-складской зон, а также площадки горюче-смазочных материалов, мини-ТЭЦ, платформы для подъезда автотранспорта, иные необходимые объекты и коммуникации.

Проектировщик – АО «Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии».

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС