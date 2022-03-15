В последнее время энергетики Новосибирской области всё чаще пресекают факты незаконного потребления электроэнергии, так называемыми, «серыми» майнерами.

Очередного майнера-«энерговора» поймали в поселке Дружный Коченевского района. В ходе совместного рейда персонала АО «РЭС» и сотрудников ОВД был выявлен факт безучетного потребления электроэнергии в пекарне, где при осмотре была обнаружена майнинг-ферма. В подсобном помещении располагалось более десятка «асиков» (ASIC) – специальных устройств, предназначенных для выполнения вычислений, связанных с майнингом криптовалют, по одному или нескольким алгоритмам шифрования. При этом на счетчике был установлен неодимовый магнит для искажения показаний, что, по сути, является несанкционированное вмешательством в работу прибора учета электроэнергии. А чтобы скрыть следы своих манипуляций­­, недобросовестный потребитель использовал поддельную пломбу-индикатор магнитного поля взамен ранее установленной с тем же регистрационным номером.

На нарушителя был составлен акт о неучтенном потреблении около 200 тысяч кВт*ч электроэнергии, что в денежном эквиваленте превышает 1 млн рублей. По данному факту АО «РЭС» было подано заявление в органы правопорядка на привлечение владельца пекарни к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного п. «б» частью 2 статьи 165 УК РФ. Майнер-«энерговор» может лишиться свободы на срок до пяти лет.

В целом, за последний год на территории Новосибирской области энергетиками была пресечена деятельность 5 майнинг-ферм. Общий объем незаконного потребления превысил 2 млн кВт*ч на сумму порядка 10 млн рублей. Нарушения были выявлены как в г. Новосибирске, так и в сельских районах области (Мошковском, Черепановском, Чулымском и Коченевском). Как правило, недобросовестные потребители осуществляют самовольное подключение оборудования к электросетевым объектам (подстанции, ЛЭП) в обход приборов учета либо используют дополнительные устройства для искажения (занижения) показаний прибора учета.

По каждому из этих фактов хищения электроэнергии персоналом АО «РЭС» поданы в полицию заявления о привлечении к уголовной ответственности, на основе которых возбуждаются уголовные дела. По одному из них уже завершено расследование, материалы направлены в суд.

Важно понимать, что масштабные хищения электроэнергии (в т.ч. для осуществления майнинга криптовалюты) влекут снижение качества и надежности электроснабжения всех потребителей на данном участке сети, поскольку хищения электроэнергии приводят к превышению максимально допустимой нагрузки в сети. Электрические сети проектируются на определенную величину нагрузки, рассчитанную по количеству надлежащим образом оформленных потребителей и мощности их энергопринимающих устройств. А «энерговоры», как правило, ни в чем себе не отказывают, потребляя электроэнергии в десятки раз больше официально оформленной мощности. Несколько таких «экономных» потребителей могут с легкостью превысить нагрузку, рассчитанную на целую улицу. Соседи такого майнера-предпринимателя обязательно столкнутся с негативными последствиями в виде скачков напряжения, меркнущих ламп в домах и испорченной бытовой техники. Кроме того, высока вероятность возникновения технологических нарушений с аварийными отлючениями электроснабжения, а также пожаров и получения электротравм как самими нарушителями, так и ни в чём неповинными гражданами.

Специалисты АО «РЭС» и в дальнейшем продолжат непримиримую борьбу с незаконным потреблением энергоресурса , в том числе с помощью сознательных граждан, которые теперь могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

на сайте www.eseti.ru; отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber .