Photo : Facebook / Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of Armenia

С 1 сентября Грузия переходит к либерализации энергетического рынка. Благодаря этому могут появиться новые возможности для сотрудничества с Арменией.

Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян обсудил с замминистра экономики и стабильного развития Грузии Ромео Микаутадзе сотрудничество в энергетической сфере, сообщает пресс-служба армянского ведомства.

В ходе встречи Саносян высоко оценил уровень армяно-грузинского сотрудничества. Он подчеркнул, что для Армении важно развитие взаимодействия в энергетической сфере, поскольку в этой отрасли обе страны обладают большим потенциалом, который можно реализовать при наличии соответствующей инфраструктуры. В частности, Гнел Саносян подчеркнул строительство ЛЭП Армения-Грузия мощностью 400 кВт, которая по убеждению министра, станет новым стимулом для расширения двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и придаст новый импульс взаимодействию на региональном уровне.

Микаутадзе в свою очередь подчеркнул важность эффективного сотрудничества стран в данной области. Замминистра сообщил, что с 1 сентября Грузия переходит к следующему этапу либерализации энергетического рынка. Он выразил надежду, что сотрудничество с Арменией на этой площадке также будет успешным