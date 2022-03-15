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Минэнерго России проводит конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика в Республике Хакасия

Минэнерго России проводит конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика в Республике Хакасия

15 марта 2022, 09:47
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРГО, ХАКАСИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, Минэнерго России проводит конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Хакасия.

Ознакомиться с Правилами проведения конкурса можно в разделе «Законодательство».

В Минэнерго организован единый центр приема заявок на участие в конкурсе.

Cведения о должностных лицах, уполномоченных давать разъяснения об условиях проведения конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика:

Паромов Артем Олегович

e-mail: ParomovAO@minenergo.gov.ru

тел.:+7(495) 631-85-35.

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Источник: Министерство энергетики России

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