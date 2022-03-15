В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, Минэнерго России проводит конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Хакасия.



Ознакомиться с Правилами проведения конкурса можно в разделе «Законодательство».



В Минэнерго организован единый центр приема заявок на участие в конкурсе.



Cведения о должностных лицах, уполномоченных давать разъяснения об условиях проведения конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика:



Паромов Артем Олегович

e-mail: ParomovAO@minenergo.gov.ru

тел.:+7(495) 631-85-35.