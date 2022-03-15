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15 марта 2022, 09:47
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРГО, ХАКАСИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Министерство энергетики России
В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, Минэнерго России проводит конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Хакасия.
Ознакомиться с Правилами проведения конкурса можно в разделе «Законодательство».
В Минэнерго организован единый центр приема заявок на участие в конкурсе.
Cведения о должностных лицах, уполномоченных давать разъяснения об условиях проведения конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика:
Паромов Артем Олегович
e-mail: ParomovAO@minenergo.gov.ru
тел.:+7(495) 631-85-35.
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