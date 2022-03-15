В ходе рабочей поездки руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков встретился с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым, осмотрел дорожные объекты региона и провел совещание с коллективом подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

На рабочей встрече с главой республики также присутствовали заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации Евгений Нефедов, начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора Радик Фаразутдинов, а также и.о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Булат Дугаров.

Главной темой мероприятия стало развитие транспортной инфраструктуры субъекта.

«Для всей страны и для Бурятии, безусловно, автомобильные дороги являются одним из основных связующих элементов, обеспечивающих и развитие экономики, и общение граждан. Вообще без дорог никуда, не нужно отдельно говорить, что такое дороги для людей», – сказал в своем приветственном слове глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

«Все дорожные работы, осуществляемые на территории Бурятии, идут по графику. В 2022 году в качестве дополнительного финансирования на предстоящие три года из федерального бюджета будет доведено еще более миллиарда рублей. Эти средства пойдут на реконструкцию трёх ремонтонепригодных мостов на трассе Р-258 «Байкал». Работы начнутся уже в этом дорожно-строительном сезоне. Ввести в эксплуатацию мостовые сооружения планируется до 2024 года», – отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Стороны обсудили возможность строительства нового моста через реку Селенгу в Улан-Удэ. Существующее сооружение не справляется с возросшими транспортными нагрузками. Интенсивность движения в час пик здесь составляет 3,4 тыс. автомобилей в час. Сейчас проходит процедура обоснования инвестиций будущего строительства. На встрече был разработан алгоритм действий по оптимизации дорожного движения по мосту посредством внедрения интеллектуальных транспортных систем.

Отдельное внимание уделили безопасности дорожного движения. В прошлом году на региональных автомобильных дорогах Бурятии отмечено снижение количества погибших в ДТП на 3,8 % по сравнению с 2020 годом. Роман Новиков отметил важность взаимодействия между ведомством, регионом и Министерством внутренних дел по Республике Бурятия: «Наша основная задача – снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах региона. Необходимо усилить взаимодействие в рамках работы комиссии по безопасности дорожного движения. Мы со своей стороны готовы реагировать на все поручения от нее, которые будут выработаны», – сказал глава Росавтодора.

Еще одной темой, которую затронули на совещании, стала реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Бурятии.

В 2021 году в рамках дорожного нацпроекта выполнили работы на 55 объектах общей протяженностью 110 км. В нормативное состояние привели 62 км региональных трасс и 48 км дорог местного значения.

В настоящее время завершена контрактация объектов 2022 года. В рамках нацпроекта работы запланированы на 56 участках, в нормативное состояние приведут 104 км дорожной сети. Специалисты подрядных организаций обновят 63 км региональных трасс и 41 км дорог местного значения Улан-Удэнской агломерации.

Также продолжится строительство моста через реку Уду в столице субъекта. После завершения встречи ход работ на этом объекте оценили глава Росавтодора Роман Новиков и заместитель председателя правительства Республики Бурятия Евгений Луковников.

Строительство транспортного перехода через реку Уду в Улан-Удэ в рамках дорожного нацпроекта началось весной 2020 года. Мостовое сооружение напрямую свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы столицы Бурятии, тем самым решив проблему автомобильных заторов на магистральных улицах города.

Мост через Уду и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная будет четырехполосным. Его длина составит 202 м, ширина – 26 м. При этом общая протяженность автомобильной дороги (основного хода и съездов) превысит 4 км. Объект будет освещен, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками. Кроме того, планируется благоустройство прилегающей к мостовому сооружению территории и участка под ним.

В настоящее время завершено устройство опор № 1, 2, 4. Опору № 3 планируют установить к концу марта, уже забетонирован ростверк, ведется армирование тела опоры. Далее планируется установка металлического пролетного строения. Продолжается и строительство надземного пешеходного перехода: произведено устройство опор и монтаж пролетного строения на временные клетки. На данный момент на стройке задействовано около 100 человек и 25 единиц техники. Все работы проходят согласно графику, полностью завершить строительство планируется в 2024 году.

В продолжение рабочей поездки глава Росавтодора совместно с и.о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Булатом Дугаровым проинспектировал ход работ на участке капитального ремонта трассы А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией на МАПП Кяхта. В прошлом году на данном участке протяженностью 305 м выполнили замену дорожной одежды, устроили насыпь земляного полотна и водоотводные лотки, укрепили откосы и кюветы. Также в целях обеспечения безопасности установили новые светоотражающие дорожные знаки, обустроили освещение.

В завершение визита в Республику Бурятия Роман Новиков встретился с коллективом ФКУ Упрдор «Южный Байкал» и наградил отличившихся сотрудников ведомственными наградами.