Власти Омской области, мэрия Омска и краснодарский холдинг DOGMA заключили соглашение о возведении в Омске более 325 кв. метров жилья, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 21 млрд рублей.

"Третий крупный иногородний игрок заходит на строительный рынок Омской области. Губернатор Александр Бурков и мэр Сергей Шелест заключили с застройщиком соглашение о реализации на территории региона масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства. <…> В Омске холдинг планирует реализовать инвестиционный проект по строительству в Ленинском округе нового жилого комплекса с 16 и 25-этажными домами общей площадью более 325 тыс. кв. м, с парковками и зонами отдыха, спортивными и детскими площадками", - сообщила пресс-служба.

Всего застройщик планирует возвести почти 7,9 тыс. квартир в 17 многоквартирных домах разной этажности. На территории жилого комплекса будет построена школа на 1,2 тыс. мест и три детских сада на 950 мест. Общая инвестиционная емкость проекта составляет 21 млрд рублей. Начать строительство инвестор планирует уже в этом году.

В правительстве отметили, что DOGMA стал уже третьим иногородним застройщиком, который за последнее время зашел на жилищный рынок Омска. Ранее власти заключили соглашения с компаниями "Эталон" и "Брусника", которые построят около 1,3 млн кв. м жилья. "Когда много строительных организаций, тогда много предложений на жилищном рынке и, соответственно, ниже стоимость квадратного метра. И когда много крупных строительных компаний, то и качество строящегося жилья тоже будет другим. Конкуренция заставляет сегодня девелоперов предлагать более комфортное жилье с обустроенными придомовыми территориями, с подземными стоянками", - цитирует пресс-служба Буркова.

Шелест добавил, что при реализации проекта будут использоваться местные строительные материалы. "Кроме того, компания привлечет к возведению данных объектов строителей Омска, создав более 1 000 рабочих мест", - приводит слова мэра Омска пресс-служба.

Ранее Бурков сообщил, что только в Омске должно ежегодно вводиться в эксплуатацию минимум 700 тыс. кв. м жилья. По его словам, в настоящий момент это показатель составляет 350-400 тыс. кв. м в год. Для решения этой задачи власти привлекают застройщиков из других регионов.