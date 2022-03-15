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Правительство будет регулировать выбросы крупных предприятий

Правительство будет регулировать выбросы крупных предприятий

15 марта 2022, 11:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЭКОЛОГИЯ
Источник: government.ru

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Крупные промышленные предприятия с выбросами парниковых газов, эквивалентными более 150 тыс. т углекислого газа в год, теперь будут относиться к регулируемым государством организациям и предоставлять углеродную отчётность. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Расчёт выбросов парниковых газов предприятия будут проводить самостоятельно по специальной формуле, в которой учитывается объём используемого топлива и объём произведённой продукции. Затем эти сведения организации будут загружать в систему государственного учёта выбросов парниковых газов. Порядок верификации таких расчётов Правительство утвердит в ближайшее время.

Эта мера будет действовать до конца 2023 года. В будущем максимальный объём выбросов для предприятий будет сокращён до 50 тыс. т углекислого газа в год.

Постановление необходимо для реализации положений федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов», подписанного Президентом в июле 2021 года.

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Источник: government.ru

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