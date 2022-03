В традиционное обращение президента США к нации о положении в стране (State of the Union Address) были включены отдельные положения о развитии в США электротранспорта и мерах государственной поддержки для ускорения внедрения электромобилей. По данным Департамента (министерства) энергетики (Department of Energy, DOE) США, продажи легковых электромобилей (EVs) в прошлом году выросли на 85%, плагин-гибридов (PHEVs) – на 138%.

Высокие продажи EVs и PHEVs стимулируются специальными программами федерального правительства по электрификации транспортной системы страны, на долю которой приходится почти 30% выбросов парниковых газов в США. В своем обращении Президент отметил, что подготовлены планы по созданию общенациональной сети зарядных станций для электромобилей из 500 000 зарядных устройств. Федеральное финансирование на создание сети зарядных станций составляет $5 млрд, а ее ввод в коммерческую эксплуатацию намечен уже на осень 2022 г.

В настоящее время отдельные штаты, чтобы получить доступ к выделяемому финансированию, уже начинают разрабатывать планы по строительству инфраструктуры для зарядки электромобилей, которые должны быть представлены в августе текущего года. Кроме того, готовится второй федеральный пакет конкурсных грантов для штатов в размере $ 2,5 млрд, о реализации которого будет объявлено позднее в этом году.

Официальный сайт Utility Dive