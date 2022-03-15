Компании OFS и Viavi Solutions Inc. (VIAVI) сообщили о своей совместной работе над созданием ориентированного на испытания и измерения волоконного усилителя на основе нового волокна, легированного висмутом, который был разработан компанией OFS (OFS Bismuth-doped fiber). Это оптическое волокно является первым продуктом, который может производиться в достаточных объемах для удовлетворения растущего спроса на тестовые приложения 400 GbE и 800 GbE по всему миру. На выставке OFC 2022 (г. Скоттсдейл, штат Аризона, США, 3 марта 2022 г.) компания OFS представила легированное висмутом оптическое волокно, а компания VIAVI - волоконный усилитель, легированный висмутом MAP Bismuth Doped Fiber Amplifier (mOFA-C1).

Коммуникационные и облачные сети испытывают агрессивный рост спроса, который вынуждает провайдеров повышать скорости быстрее, чем прогнозировалось ранее. Транспортные сети и гипермасштабные центры обработки и хранения данных быстро внедряют технологию 400 GbE, ускоряется разработка 800 GbE. Возникает множество проблем, в том числе физические ограничения, влияющие на массовое производство, и способность испытательных систем обеспечивать требуемую оптическую мощность в O-диапазоне. Легирование позволяет усиливать свет за счёт вынужденного излучения, но достижение эффективного усиления, которое поддерживает весь O-диапазон, было сложной задачей.

Эра волоконного усиления началась почти 30 лет тому назад с появлением оптических волокон, легированных эрбием. Теперь компания OFS представила новое достижение - волокно, легированное висмутом.

Преимущества легирования висмутом и конструкции усилителя включают: возможность широкого усиления в O-диапазоне (1260-1360 нм), занимаемом 100GbE, 400GbE и 800GbE; а крупносерийное производство оптического волокна в качестве основной матрицы почти не отличается от производства одномодового волокна. Компании VIAVI и OFS тесно сотрудничали при разработке mOFA-C1, включая разработку конструкции, прототипа и возможности технической реализации, при этом особое внимание уделялось максимальному увеличению коэффициента усиления, мощности и диапазона длин волн для усиления вышеуказанных сигналов с помощью одного усилителя. Это новое волокно значительно упростило интеграцию в существующие производственные процессы компании VIAVI для усилителей C- и L-диапазонов.

Как отметил вице-президент компании VIAVI, совместная работа с компанией OFS над запуском экосистемы для волокна, легированного висмутом, означает коренной поворот в развитии технологии оптических сетей. Основываясь на сотрудничестве с производителями оборудования и провайдерами услуг, отрасль будет постоянно увеличивать возможности производства технологий до 800 GbE. Легированное висмутом волокно готово удовлетворить этот спрос.

Американская компания OFS со штаб-квартирой в г. Норкросс, штат Джорджия, – ведущий мировой разработчик, производитель и поставщик оптического волокна, волоконно-оптических кабелей, средств связи, сетей типа FTTx и специализированных волоконно-оптических продуктов.

Базирующаяся в г. Сан-Хосе, штат Калифорния, США, технологическая компания Viavi Solutions Inc. (VIAVI) является мировым лидером в области активации сетей, мониторинга волоконно-оптических линий передач, сетевых и сервисных решений для анализа безопасности и производительности сетей.