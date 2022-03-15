Фото: СГК

На Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании (СГК) начался монтаж модернизируемой турбины Т-100/120-130-3. Ввод турбины в эксплуатацию планируется в 3 квартале 2022 года. Проект реализуется в рамках ДПМ-2 – федеральной программы модернизации мощностей тепловых электростанций (КОММОД).

Для глубокой модернизации турбины Уральский турбинный завод изготовил и поставил цилиндр высокого давления, блок стопорного клапана, перепускные трубопроводы между стопорным клапаном и цилиндром турбины, блоки переднего и среднего подшипников с фундаментными рамами, трубопроводы собственно турбины, модернизировал систему управления и защиты.

Модернизируемый энергоблок вырабатывает энергию с 1979 года и за этот срок успел выработать назначенный ресурс на 135%, отработав 270 тысяч часов. Текущая модернизация позволит установить новый назначенный ресурс, повысит эффективность, надежность, маневренность и ремонтопригодность оборудования.

Красноярская ТЭЦ-2 СГК отапливает и снабжает горячей водой Свердловский, Центральный, Железнодорожный и Октябрьский районы Красноярска и поставляет пар предприятиям южного промышленного узла (ХМЗ, «Кульбытстрой», «Волна», цементный завод, кондитерская фабрика «Краскон»).

АО «Уральский турбинный завод» (www.utz.ru) – одно из ведущих в России машиностроительных предприятий по проектированию и производству энергетического оборудования. УТЗ был основан в 1938 году и специализируется на выпуске паровых турбин, сервисе и модернизации паровых и газовых турбин. Имеет значительный успешный опыт поставок энергетического оборудования на международном рынке. Председателем Совета директоров АО «УТЗ» и АО «РОТЕК» является Лифшиц Михаил Валерьевич.

АО «РОТЕК» (www.zaorotec.ru) – компания, специализирующаяся на проектировании и возведении «под ключ» сложных технологических и инфраструктурных объектов, разработке и промышленной эксплуатации программно-аппаратного комплекса прогностики состояния и мониторинга промышленного оборудования «ПРАНА», разработке и производстве компонентов для авиационной промышленности и энергетического машиностроения, высокоэффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовлении, модернизации и обслуживании основного энергетического оборудования.