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15 марта 2022, 17:10
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Строительство
Источник: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ввести новый порядок авансовых платежей для поддержки строительной отрасли, было решено повысить максимальный размер авансовых платежей при заключении госконтрактов в сфере строительства с 50% до 70%, сообщает пресс-служба мэра столицы.
"Правительство Москвы приняло решение о повышении с 50% до 70% максимального размера авансовых платежей при заключении госконтрактов в сфере строительства (но не более суммы принятого обязательства, подлежащего исполнению за счет средств бюджета города Москвы в текущем финансовом году). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятое решение будет способствовать повышению финансовой устойчивости подрядчиков и, соответственно, стабильной реализации программ развития транспортной и социальной инфраструктуры Москвы в условиях растущего санкционного давления.
Решение о повышении размера авансовых платежей по городским контрактам в сфере строительства было принято на основе обращений представителей бизнес-сообщества и является частью пакета первоочередных мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.
Фото: РИА Новости / Алексей Майшев
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