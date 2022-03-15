Компания "Норникель" и ее дочернее предприятие АО "Кольская ГМК" в 2026 году введут в эксплуатацию первую очередь нового жилого квартала на 2 тыс. квартир, который планируется построить в Мончегорске в Мурманской области. Об этом во вторник сообщил гендиректор Кольской ГМК Евгений Борзенко в ходе ежегодной прямой линии "Норникель-Live".

Предполагается, что новый жилой фонд в Мончегорске позволит дополнительно привлечь к работе в компании специалистов со всей России в связи с модернизацией производства и строительством новых мощностей Кольского подразделения компании "Норникель", в частности завода по производству меди "Большая медь".

"Мы планируем тремя очередями, начиная с 2026 года, вводить жилье в эксплуатацию. Это порядка 2 тыс. квартир различных планировок. Жилой квартал будет включать в себя и детский садик на 230 мест, и школу на 600 мест. В стилобатных помещениях будут размещаться спортивные комплексы, торговые центры и подземные парковки", - сказал Борзенко.

Проект проходит стадию подготовки к строительству.

"У нас проходят технические действия, это сам проект, подготовка и объявление тендеров, выбор подрядчиков на строительство", - добавил Борзенко.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии. Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 35,95% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,25% акций).