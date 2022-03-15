В Ярославле завершается активная фаза проектирования объектов по программе «Безопасные автомобильные дороги», об этом в ходе еженедельного общегородского совещания сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

По словам господина Овчарова, в настоящий момент заключен контракт на продолжение строительства улицы Строителей в Дзержинском районе. С подрядной организацией ООО ТК «Восток Запад Транзит» заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт трех объектов. Еще шесть объектов находятся на проверке госэкспертизы, это дорога по улице Старая Костромская и пять светофорных объектов. По 17-ти объектам подготовлена проектная документация, в настоящий момент прорабатывается конкурсная документация к проведению торгов.

«На этой неделе мы планируем проводить конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций. Будем прикладывать все усилия, что бы подрядные организации, в апреле-мае вышли на улично-дорожную сеть и приступили к ремонту»,— отметил господин Овчаров.

Всего в 2022 году по программе «Безопасные автомобильные дороги» в Ярославле планируется капитальный ремонт 22 объектов, продолжение строительства улицы Строителей и ремонт Октябрьского моста. Еще по шести объектам будут проведены работы в рамках ликвидации мест ДТП (пять светофорных объектов и замена дорожного ограждения на Московском проспекте). Всего по данной программе предусмотрено более 926, 6 млн руб.