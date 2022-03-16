Подстанция введена в эксплуатацию в 1992 году и с этого момента масштабных изменений на подстанции не проводилось, предусматривались лишь ремонты отдельных типов оборудования.

Ввиду того, что подстанция является крупнейшим узлом электроснабжения потребителей коммунальных услуг Елабуги и муниципального района было принято решение провести реконструкцию объекта, а также пересмотреть схему его питания.

В течение двух лет (2020- 2021 годы) силами подрядных организаций был проведен ряд преобразований, затронувших как силовое, так и вторичное оборудование. С целью обеспечения надежности электроснабжения потребителей в условиях действующей подстанции все работы проводились в несколько этапов. В результате без ограничения электроснабжения потребителей действующие на ОРУ 110 кВ электроустановки были заменены на отвечающее современным требованиям оборудование, в потенциал которого заложено дистанционное управление не только из филиала, но и из головного офиса компании – Центра управления сетями.

В рамках повышения гибкости схемы и увеличения надежности потребителей ПС 110 кВ Прикамская была построена и введена в работу дополнительная ячейка на ОРУ110 кВ для присоединения дополнительного источника, построенного отпайкой от ВЛ 110 кВ Елабуга-Морты 2. На ПС 500 Щелоков вновь построенная ячейка на ОРУ110 кВ была подключена к действующей ВЛ 110 кВ Тойма 2-Прикамская 1 путем создания разрыва на этой питающей линии.

Обновление затронуло и подстанционное оборудование закрытого распредустройства и щита собственных нужд. В 2022 году на «Прикамской» планируется выполнить замену оборудования 40 ячеек ЗРУ 6-10 кВ, 6 дугогасящих реакторов 6-10 кВ с автоматикой управления, ЩСН-0,4 кВ.

Модернизация питающего центра повысит надежность электроснабжения жителей Елабуги и Елабужского района РТ, а также промышленных объектов и предприятий агропромышленного комплекса, находящихся на этой территории. «Энергетическое кольцо», куда войдут значимые для ЕЭС подстанции (ПС 110 кВ Прикамская, ПС 220 кВ Тойма-2 и ПС 500 кВ Щелоков) создаст условия для ввода нового энерготранзита 220 кВ с существующей «пятисотки» на обновляемую под кураторством специалистов филиала ПС 220 кВ Тойма-2.