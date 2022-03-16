14 марта 2022 года в 04:30 (мск) энергоблок №6 Нововоронежской АЭС отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта – ППР. Согласно утвержденному графику работы продлятся 40 суток, после их завершения энергоблок №6 будет снова включен в сеть.

В ходе ППР запланирован средний ремонт энергоблока. Специалисты выполнят ремонт реактора с последующей перегрузкой топлива, контроль металла реакторной установки с помощью автоматизированных систем. Также будет проведен текущий и капитальный ремонт главных циркуляционных насосов и парогенераторов, текущий ремонт компенсатора давления, средний ремонт турбины и турбогенератора.

ППР – ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и предупреждения его износа. ППР выполняется силами ремонтного и инженерно-технического персонала атомной станции и сотрудников подрядных организаций. Особое внимание в период ремонта уделяется вопросам охраны труда и культуры безопасности.

Энергоблоки №4, №5 и №7 Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.