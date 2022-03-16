В общую транспортную сеть войдут не только Ленобласть и Санкт-Петербург, но и Карелия и Новгородская область. Региональные власти намерены совместно с бизнесом развивать водный транспорт совместно с частными инвесторами, которые должны сами предлагать новые маршруты и новые направления использования водных путей.

Путешествие по воде начинается с причала

Водные круизы, которые идут в обе столицы или Валаам, Кижи, Петрозаводск, идут через воды Ленинградской области. Регион развивать причальную сеть начал в 2017 году. За пять лет построили не только причалы на острове Ореховый, Невском пятачке и в Невской Дубровке, но еще и разработали программу по развитию туристического сектора. А для этого необходимо увеличить планы по строительству причальных сооружений, отметил на пресс-конференции, посвященной программе развития водного транспорта Ленинградской области, председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

«Мы не делим ни пассажиров, ни внутренние водные пути. Все, что мы делаем, мы делаем вместе с Карелией, Новгородской и Ленинградской областями и Санкт-Петербургом», – говорит он.

В агломерации – около 2 тыс. водных путей, они дублируют железнодорожную сеть и автодороги. Однако водные маршруты использовали по большей части только в туристическом кластере и пассажирском, для развития паромного сообщения. Теперь же власти намерены реализовать более крупные задачи.

«Основная задача – создание некоего транспортного хаба на территории региона, развитие комплексов объектов транспортной инфраструктуры», – продолжает М. Присяжнюк.

Одним из исполнителей заказов по строительству причалов стала компания «Конт». Ее руководитель Алексей Обрядин подсчитал, что до 2021 года в Ленобласти было построено всего шесть причалов, в этом году есть намерение построить их еще больше.

«Мы не ограничиваемся Ленобластью, но должен отметить, что именно в Ленобласти самое большое строительство причалов. В этом году по плану будем строить причал в Великом Новгороде», – говорит А. Обрядин.

Объекты вводят в эксплуатацию с учетом пришвартовки различных типов судов, подчеркивает участник рынка.

Водный туризм – это объект притяжения

В этом году, в самом начале навигации, областные власти введут в эксплуатацию пассажирский причал у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» на Неве, об этом намерении рассказал М. Присяжнюк и добавил, что еще одним из приоритетных проектов станет развитие Кобоны. Она станет финальной точкой исторического водного маршрута по Ладоге.

Проработку проекта местные власти ведут в сотрудничестве с Минтрансом России. Главный вопрос, который решает областная власть с федеральной, – проведение дноуглубительных работ. В настоящий момент причал способен принимать только маломерные суда, у региональных властей есть намерение дать возможность пришвартовываться у причала и большим теплоходам, и транспорту круизного флота.

«Взаимодействуем с Волго-Балтом в плане подходного канала, чтобы иметь гарантированные глубины не только для маломерного флота, но и для круизных судов. Мы надеемся, что Министерство транспорта России поможет нам в этом вопросе, поскольку дноуглубление – это достаточно финансовоемкий инструмент», – говорит М. Присяжнюк.

Туристов по водным маршрутам агломерации возят более 200 однопалубных судов, 30 двухпалубных и 20 скоростных судов на подводных крыльях, объясняет президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Владимир Родионов. В минувшем году на экскурсии по воде (как экскурсионно-прогулочными, так и скоростными судами) выехало более 2,3 млн человек. Для сравнения: в 2020-м их было 1,1 млн, а в первый год развития водного туризма в регионе, в 2017-м, их было 1,7 млн человек. По мнению эксперта, в 2022 году туристов станет больше. Но и требования у них изменятся.

«Пригородные форматы уже не столь востребованы, нужны большие путешествия по воде с возможностью путешествовать в Карелию или Новгородскую область. Развитие пассажирских перевозок перспективно и востребовано», – отмечает В. Родионов.

Фото: cruiseindustrynews.com