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Евросоюз ввел против РФ четвертый пакет санкций. Под санкции попали 12 российских компаний

Евросоюз ввел против России четвертый по счету пакет экономических и индивидуальных санкций из-за военной операции РФ на Украине. Как говорится в Официальном журнале ЕС, в котором во вторник вечером были опубликованы соответствующие нормативные акты, Брюссель ввел ограничительные меры в отношении 15 физических и девяти юридических лиц РФ, среди которых бизнесмен Роман Абрамович и директор Первого канала Константин Эрнст, "Роснефть-аэро" и АО "Рособоронэкспорт".

Под санкции подпали и 12 российских компаний, в том числе "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть".

Кроме того, Евросоюз ввел ограничение на торговлю с Россией товарами из железа и стали, а также запретил поставки в РФ предметов роскоши, включая дорогие автомобили и мотоциклы, премиальные духи, алкоголь, бытовую технику и одежду. При этом, как говорится в документе, Евросоюз не стал запрещать импорт из России икры и водки.

Еще 15 человек и девять компаний

Евросоюз добавил 15 физических и девяти юридических лиц России в санкционный список из-за ситуации вокруг Украины. "Ввиду серьезности ситуации Совет [ЕС] считает, что 15 физических и 9 юридических лиц должны быть добавлены в список лиц, организаций и структур, в отношении которых применяются ограничительные меры", - говорится в Официальном журнале ЕС.

Среди попавших под ограничения физических лиц крупнейший акционер Evraz Роман Абрамович, бывшие акционеры "Альфа-групп" Герман Хан и Алексей Кузьмичев, основной акционер Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин, исполнительный директор "Еврохима" Владимир Рашевский, управляющий и генеральный директор "Яндекса" в России Тигран Худавердян, сенатор Сулейман Керимов, владелец компании "Станкофлот" Марина Сечина, генеральный продюсер и генеральный директор телекомпании "Первый канал" Констанин Эрнст, политолог и телеведущий Дмитрий Куликов, телеведущий Артем Шейнин, журналист Армен Гаспарян.

Под санкциями оказались компании "Роснефть-аэро", АО "Рособоронэкспорт", АО НПО "Высокоточные комплексы", ПАО "Курганмашзавод", AO "Вертолеты России", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО "Объединенная судостроительная корпорация", АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".

Запрет на отношения с госкомпаниями

ЕС запретил иметь деловые отношения с российскими компаниями, в которых государственное участие составляет больше 50%, говорится в Официальном журнале. "Запрещается прямо или через посредников заключать какие-либо сделки юридическим лицом, организацией или органом, учрежденным в России, находящимся под государственным контролем или имеющим более 50% госучастия", - говорится в решении союза. Кроме того, запрещаются деловые отношения с организациями, на долю прибыли которых претендует правительство РФ или Центробанк, или с теми, которые имеют определенные экономические отношения с такими организациями, в том числе с конкретными компаниями, указанными отдельно в новом санкционном списке.

К числу этих компаний относятся промышленная корпорация "Оборонпром", Объединенная авиастроительная корпорация, "Уралвагонзавод", "Роснефть", "Транснефть", "Газпромнефть", "Алмаз - Антей", "КАМАЗ", Ростех, "Совкомфлот", Объединенная судостроительная корпорация, акционерное общество "Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие".

Как поясняется в документе, запрет не распространяется на "операции, которые строго необходимы для покупки, импорта или транспортировки ископаемого топлива, в частности угля, нефти и природного газа, а также титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из или через Россию в Евросоюз".

При этом в тексте документа есть пояснение, что запрет не распространяется на исполнение договоров, заключенных до 16 марта 2022 года.

Сталь и железо

Европейский союз также ввел ограничение на торговлю с Россией товарами из железа и стали. "Запрещаются прямые и косвенные поставки продукции из железа и стали, <...> если они произведены в России или экспортируются из России", - говорится в тексте.

Как отмечается в приложении к документу, речь идет о металлических листах, продукции из олова, арматуре, стержнях, катанках из нержавеющей стали, уголках, профилях, шпунтах, проволоке, бесшовных и сварных трубах.

Кроме того, запрещается предоставлять техническую помощь, посреднические услуги, финансирование, а также страхование и перестрахование, связанные с этим запретом.

Россия без роскошных машин, одежды, духов

ЕС запретил поставки в Россию предметов роскоши, включая дорогие автомобили и мотоциклы, премиальные духи, алкоголь, бытовую технику и одежду. Согласно представленным данным, "запрещены продажа, поставка, передача или экспорт люксовых товаров компании или частному лицу из России для использования в стране". Указывается, что речь идет об автомобилях дороже €50 тыс. и мотоциклах - дороже €5 тыс., для других товаров указана стоимость более €300 за единицу.

В приложении к документу числятся породистые лошади, икра, трюфели, вина и другие алкогольные напитки, сигары. Под западные рестрикции подпали также электронные товары для домашнего использования, парфюмерия и косметика, камеры и фотоаппараты. Кроме того, ограничения распространяются на музыкальные инструменты, предметы искусства, драгоценные камни, обувь, одежду, аксессуары, коллекционные монеты и другое.

Отмечается, что запрет не касается товаров, используемых в "официальных целях" в диппредставительствах в России, а также сотрудниками международных организаций.

...ЕС с российскими икрой и водкой

Евросоюз вместе с тем не стал запрещать в рамках четвертого пакета санкций импорт из России икры и водки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник Еврокомиссией (ЕК).

В формате "вопрос - ответ" на сайте ЕК комментируется запрет Евросоюза на экспорт предметов роскоши в РФ.

"Распространяется ли запрет Евросоюза на предметы роскоши и на импорт из России, например икру или водку?" - уточняется в сообщении. "Нет, данный пакет санкций направлен на то, чтобы лишить Россию доступа к предметам роскоши ЕС", - указано в ответе.

Фото:  AP Photo/Francisco Seco

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Источник: ТАСС

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