Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в части формирования общего электроэнергетического рынка (ОЭР) объединения. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы государства.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза)", - говорится в сообщении.

Протокол подписан в Нур-Султане 29 мая 2019 года. Его целью является создание ОЭР ЕАЭС путем интеграции национальных рынков электроэнергии Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России при соблюдении баланса экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии.

Протокол принят в целях повышения энергетической безопасности государств ЕАЭС, формирования в ЕАЭС правового пространства, позволяющего обеспечить добросовестную конкуренцию, создание условий для повышения эффективности и конкурентоспособности экономик стран в сфере электроэнергетики. Документом регламентирован порядок регулирования и контроль деятельности субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики на общем рынке ЕАЭС и иных организаций, уполномоченных на осуществление межгосударственной передачи электрической энергии. Установлены положения по осуществлению межгосударственной передачи электрической энергии.

Участниками общего электроэнергетического рынка ЕАЭС будут юридические лица, осуществляющие продажу и покупку электрической энергии и являющиеся субъектами внутренних оптовых электроэнергетических рынков, юридические лица, осуществляющие покупку электрической энергии из сопредельного государства, входящего в состав ЕАЭС, по межгосударственным линиям электропередачи, а также юридические лица, уполномоченные на урегулирование почасовых отклонений фактических сальдо-перетоков электрической энергии от плановых значений.