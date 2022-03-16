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Контракт компании Nexans на прокладку кабелей для передачи энергии, генерируемой морской ветровой электростанцией в США

Контракт компании Nexans на прокладку кабелей для передачи энергии, генерируемой морской ветровой электростанцией в США

16 марта 2022, 09:00
Рубрика: За рубежом
Метки: Nexans
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Компания Nexans выиграла тендер и заключила контракт с энергетическими компаниями Ørsted и Eversource на прокладку и защиту кабельной линии для передачи мощности с морской ветровой электростанции на берег для проекта Revolution Wind Farm. Проект предусматривает подключение ветровой электростанции к наземной энергосистеме, а реализация этого проекта поможет штатам Коннектикут и Род-Айленд выполнить текущие обязательства по развитию морской ветровой энергетики.

Это будет первый проект прокладки кабелей компании Nexans в США как часть рамочного соглашения с совместным предприятием Ørsted-Eversource. Рамочное соглашение по кабелям для экспорта мощности, которое предуставляет возможность поставки до 1000 км подводных кабелей высокого напряжения в США к 2027 году, было подписано в декабре 2019 года между компаниями Orsted Wind Power North America LLC и Nexans для ускорения энергетического перехода в Северной Америке благодаря внедрению в США разработанной компанией Nexans передовой технологии прокладки подводных кабелей. Этот контракт является первым проектом, который будет реализован в рамках этого соглашения.

Расположенная на расстоянии более 15 миль южнее побережья Род-Айленда и в 32 милях на юго-восток от побережья штата Коннектикут ветровая электростанция Revolution Wind Farm мощностью 704 МВт будет удовлетворять энергетические потребности обоих штатов, обеспечивая электроэнергией до 350 000 домохозяйств в штатах Коннектикут и Род-Айленд. Этот исторический проект позволит избежать в будущем около миллиона метрических тонн загрязнений атмосферы углекислым газом, что эквивалентно удалению с дорог более 210 000 автомобилей. Строительство начнется в 2023 году, и ожидается, что электростанция будет полностью введена в эксплуатацию в 2025 году.

Для прокладки кабелей будет использоваться судно Nexans Aurora, которое является первым судном такого рода в секторе прокладки подводных кабелей. Его 75-тонный кабестан специальной самой совершенной на нынешний день конструкции обладает необходимой мощностью для прокладки кабелей на глубине 2000 м и более. Грузоподъемность судна составляет 10 000 тонн, судно оснащено вращающейся платформой. Компания Nexans недавно расширила возможности судна Aurora по прокладке морских кабелей за счёт одновременной прокладки и защиты, а также прокладки кабелей на большей глубине с минимальным воздействием на окружающую среду. Судно обладает превосходными возможностями на мелководье, позволяющими приближаться к берегу для выполнения наземных операций по прокладке кабеля.

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Источник: RusCable.Ru

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