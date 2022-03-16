Центр поддержки импортозамещения на базе Новгородского центра развития инноваций и промышленности поможет найти альтернативных поставщиков и потребителей сырья на территории дружественных стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Центр начал работу в марте. Целью его работы является обеспечить поиск на территории Российской Федерации и дружественных стран альтернативных поставщиков и потребителей сырья, технологий, материалов, запасных частей и оборудования для предприятий, пострадавших от действия экономических санкций в отношении России", - сообщили в пресс-службе.

Также центр будет способствовать созданию и налаживанию работы новых цепочек поставок и логистических каналов для организации международной торговой деятельности.

"В процессе работы будут сформированы отраслевые классификаторы и созданы кейсы по решению задач предприятий. Сотрудники центра точечно будут подбирать новых контрагентов в регионе, стране и ключевых государствах-партнерах, а также выстраивать новые логистические маршруты", - добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин дал поручение, которое касается упрощения процедуры получения региональных инвестиционных налоговых льгот. Промышленные предприятия, особенно те, деятельность которых связанна с импортозамещением, при реализации новых инвестпроектов будут освобождены от сбора пакета документов. Министерство инвестиционной политики уже в марте внесет в областную Думу законопроект, который позволит сделать этот процесс автоматическим.

По итогам 2020 года из Новгородской области экспортировано продукции на $1 348 млн, при этом импортировано продукции на $567 млн.