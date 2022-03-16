ПО "ФОРЭНЕРГО" выступит с докладами на МФЭС-2022

Cabex 2022. День 1. Панельная дискуссия
16 марта 2022, 16:40
Рубрика: Компании
Метки: ФОРЭНЕРГО, МФЭС
Отрасль: Электротехника
Источник: ООО ПО "Форэнерго"
В рамках деловой программы Международного форума «Электрические сети – 2022» пройдёт отраслевая научно-практическая конференция «Линии электропередачи – кровеносные сосуды энергетики» при содействии Ассоциации «Электросетьизоляция».
Предприятия, входящие в ПО «ФОРЭНЕРГО», эффективно работают и вносят свой вклад в удовлетворение потребностей российской энергетики в электросетевых материалах вопреки возрастающему санкционному давлению. Несмотря на все вызовы, продолжают освоение в производстве новых изделий, повышающих надёжность и безопасность современных ВЛ.
Доклады на актуальные темы от Объединения представят три предприятия:
Будем рады видеть вас на стенде ПО «ФОРЭНЕРГО» № В20 (2 этаж, павильон № 57) и познакомить с уникальными разработками, а также приглашаем поучаствовать в научно-практической-конференции «Линии электропередачи – кровеносные сосуды энергетики», которая состоится 23 марта 2022 г., Москва, ВВЦ (ВДНХ), павильон №55 (зал №4). Вход на конференцию свободный, необходимо лишь зарегистрироваться на Форум – на входе в павильон или предварительно заполнив форму для участия на сайте МФЭС 2022: https://expoelectroseti.ru.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter