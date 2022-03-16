ПО "ФОРЭНЕРГО" выступит с докладами на МФЭС-2022

В рамках деловой программы Международного форума «Электрические сети – 2022» пройдёт отраслевая научно-практическая конференция «Линии электропередачи – кровеносные сосуды энергетики» при содействии Ассоциации «Электросетьизоляция».

Предприятия, входящие в ПО «ФОРЭНЕРГО», эффективно работают и вносят свой вклад в удовлетворение потребностей российской энергетики в электросетевых материалах вопреки возрастающему санкционному давлению. Несмотря на все вызовы, продолжают освоение в производстве новых изделий, повышающих надёжность и безопасность современных ВЛ.

Доклады на актуальные темы от Объединения представят три предприятия:

ПО «ФОРЭНЕРГО», «Новации в области производства изоляторов и линейной арматуры

для современных ВЛ».

для современных ВЛ». ООО «МЗВА», «Средства защиты от падения с высоты. Современные отечественные разработки».

ООО «ФОРЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ», «Современные сервисные услуги в области проектирования ВЛ».

Будем рады видеть вас на стенде ПО «ФОРЭНЕРГО» № В20 (2 этаж, павильон № 57) и познакомить с уникальными разработками, а также приглашаем поучаствовать в научно-практической-конференции «Линии электропередачи – кровеносные сосуды энергетики», которая состоится 23 марта 2022 г., Москва, ВВЦ (ВДНХ), павильон №55 (зал №4). Вход на конференцию свободный, необходимо лишь зарегистрироваться на Форум – на входе в павильон или предварительно заполнив форму для участия на сайте МФЭС 2022: https://expoelectroseti.ru.