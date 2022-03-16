Столица увеличит производство импортозамещающей продукции – об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«У столичных предприятий есть большое количество успешных кейсов по производству импортозамещающей продукции. Они производят качественную замену иностранным товарам в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, стройматериалы. Городские заводы способны удовлетворить и спрос на лекарства, детское питание, а также товары легкой промышленности. Кроме того, Москва привлекает к сотрудничеству высокотехнологичные и экологически чистые компании, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. Столица уже заключила 5 офсетных контрактов, общий объем частных инвестиций по которым составит почти 13 миллиардов рублей», – сообщил Владимир Ефимов.

Подписанные Москвой офсетные контракты предусматривают создание или модернизацию производств, выпускающих фармацевтическую продукцию, медицинскую технику и детское питание.

«Заключенные офсетные контракты показали эффективность с точки зрения экономии бюджетных средств: среднее снижение цен составило 20 процентов по сравнению с рыночными аналогами – это порядка 18 миллиардов рублей экономии. Компания «Биокад» подписала с Москвой первый офсетный контракт в 2017 году и на данный момент уже ввела в эксплуатацию первую очередь завода на территории особой экономической зоны «Технополис “Москва”». С 2021 года осуществляется поставка лекарственных препаратов», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Фармацевтические компании Москвы также производят так называемые дженерики, которые являются стопроцентной заменой иностранных лечебных препаратов.

«Покупая иностранные лекарства, потребитель платит не только за действующее вещество, но и за известный бренд, название которого стоит на упаковке, а также транспортные и таможенные расходы компании. Наша продукция не уступает в качестве, но часто бывает гораздо более доступной для потребителя. Так, один из препаратов для лечения онкозаболеваний мы продаем по цене в 10 раз ниже стоимости иностранных аналогов», – говорит генеральный директор московской фармацевтической компании «Амедарт» Андрей Колокольцов.

Импортозамещение развивается и в других высокотехнологичных отраслях промышленности.

Так, Государственный научный центр РФ «НПО «ЦНИИТМАШ» уже более 5 лет разрабатывает и успешно поставляет заказчикам 3D-принтеры для работы с металлическими порошками, внедряет на российских заводах технологии производства для импортозамещающих криогенных сталей, материалов для газовых турбин и водородной энергетики. Предприятие имеет опыт изготовления оборудования для неразрушающего контроля и сотрудничает с другими российскими производителями по вопросам внедрения импортозамещающих технологий и разработки передовых производственных процессов.

В рамках программы импортозамещения Завод «Москабель» разработал и запустил в производство кабель ТЭВОКС, который является аналогом кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины и на 100% состоит из отечественных материалов. Это позволяет более гибко подходить к вопросу ценообразования и гарантировать своевременные поставки заказчикам, что в свою очередь позволит избежать срывов выполнения контрактных обязательств. В качестве альтернативы медным кабелям предприятие предлагает кабели с инновационным алюминиевым сплавом 8ххх серии, который также постностью состоит из отечественного сырья.

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Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы