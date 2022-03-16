Они пройдут по основному направлению автодороги и на подъезде к Телецкому озеру. После ремонта и капитального ремонта до конца года введут в строй 71 км, еще 42 км — в 2023-м.

Летом с опережением графика закончат ремонт участка в Онгудайском районе, за перевалом Чике-Таман (км 668 – км 684). Работы здесь начались в начале 2021-го, 10 км введены в эксплуатацию осенью, осталось еще 6 км. Кроме дорожного полотна, обновляют водопропускные трубы, восстанавливают обочины, приводят в порядок автобусные остановки, устанавливают барьерное ограждение и строят тротуары для пешеходов.

Еще два объекта общей протяженностью 47 км (км 718 – км 765) планируют отремонтировать за строительный сезон. Участок начинается за Чуй-Оозы (место слияния рек Чуя и Катунь), вдоль него расположено большое количество памятников природы и культуры, среди которых парк петроглифов Калбак-Таш, Чуйский оленный камень, скала Белый Бом и водопад Ширлак. В ходе ремонта дорогу укрепят по технологии холодной регенерации, это обеспечит высокое качество и безопасность проезда для гостей и жителей региона.

Один участок в Шебалинском районе и два в Улаганском защитят слоями износа. В этом сезоне проведут подготовительные работы, основной объем и ввод в эксплуатацию – в 2023 году.

На подъезде к озеру Телецкому продолжатся работы по капитальному ремонту от перевала Карасук до Паспаула (км 31 – км 41) и в районе Узлекского перевала (км 80 – км 88). Оба введут в строй до конца года. Стартуют работы на участке от села Карасук до одноименного перевала (км 24 – км 31), закончить их планируется в 2023 году.